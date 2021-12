Die Polizei ermittelt : Tresor und Uhren bei Einbruch erbeutet

Nach einem Einbruch in Hochneukirch bittet die Polizei um Hinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hochneukirch Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Am Mittwoch, 29. Dezember, hatten Einbrecher zwischen 16.30 bis 22.30 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße aufgehebelt. Bislang unklar ist, wie sie ins Haus gelangten.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie einen Möbeltresor und Armbanduhren, außerdem eine Soundbar und eine Küchenmaschine, Die Kripo sicherte Spuren am Tatort. Hinweise zum Einbruch nimmt das Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche unter der Telefon 02131 3000 entgegen.

(NGZ)