Ehrenvorsitzender und Buchautor Geschichtsverein Jüchen trauert um Dieter Ohlmann

Der Geschichtsverein Jüchen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Dieter P. Ohlmann. Wie der Verein in einem Nachruf mitteilte, starb Ohlmann bereits am 25. Juni im Alter von 83 Jahren. Seit der Gründung des Fördervereins des Gemeindearchivs Jüchen vor rund 28 Jahren war er dort Mitglied und wurde im September 2004 dessen Vorsitzender. Unter Ohlmann ging der Förderverein 2019 nahtlos in den Geschichtsverein Jüchen über. Kürzlich gab der Bedburdycker den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen auf. In Würdigung seiner Verdienste in beiden Vereinen war er im Dezember vergangenen Jahres zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden.