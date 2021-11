Jüchen als Ziel für Ausflügler : Tourismuskonzept für Jüchen soll zurückgestellt werden

Jüchen Jüchen soll als Tourismus-Region gestärkt werden. Der Rat hat die Verwaltung mit der Erstellung eines Tourismuskonzepts beauftragt, doch die will erst einmal laufende Projekte mit Nachbarkommunen abwarten.

Schloss Dyck mit dem Dycker Ländchen, das Nikolauskloster, kleine idyllische Dörfer – und für einige Jahre noch der Tagebau mit seinen Aussichtspunkten: Besucher können in Jüchen vieles entdecken. Der Tourismus in der Stadt soll nun gefördert werden. Im Juni hatte der Rat die Erstellung eines solchen Konzepts beschlossen, nun empfiehlt die Stadtverwaltung dem am Donnertag tagenden Hauptausschuss einen Aufschub. Ruhen soll das Thema aber nicht.