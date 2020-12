Verkehrsunfall in Jüchen : Totes Pferd lag neben der Straße bei Hackhausen

Wie die Polizei bestätigt, hat sich der Verkehrsunfall am vergangenen Freitag, 18. Dezember, ereignet. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hackhausen Ein Pferd wurde bei Hackhausen Opfer eines Verkehrsunfalls. Das tote Tier lag mehrere Tage neben der Straße am Ortsausgang in Richtung Autobahn, bevor es weggebracht werden konnte. Der Vorfall sorgte in den sozialen Medien für Diskussion.

Von Carsten Sommerfeld

Wie die Polizei bestätigt, hat sich der Verkehrsunfall am vergangenen Freitag, 18. Dezember, ereignet. Ein Autofahrer habe die Polizei gegen 21.20 Uhr informiert, dass er auf der Kreisstraße 19 ein frei laufendes Pferd erfasst habe, es sei verletzt.

Wieso das Tier dort herum lief und wann es nach dem Zusammenstoß starb, konnte die Polizei nicht sagen. Laut den Ordnungshütern wurde die Halterin des Pferdes informiert, sie sei daraufhin zur Unfallstelle gekommen.

Am Wochenende sei dann das Kreisveterinäramt wegen des neben der Straße liegenden Tieres informiert worden. Eine Veterinärin habe erklärt, dass die zuständige Tierkadaverbeseitigungsstelle am Wochenende nicht zu erreichen sei.