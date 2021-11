5. November In dem Ort Wallrath/Rath ist am 5. November ein Umzug geplant. Die Kinder aus Wallrath treffen sich um 17.30 Uhr an der Ecke Stessener Weg/Brückenstraße, die Kinder aus Rath treffen sich um 17.45 Uhr an der Bushaltestelle.

6. November Der Martinsumzug in Wey findet am 6. November ab 18 Uhr am Landmarkt statt.