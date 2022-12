Jugendcafé in Jüchen Tannenbaum am „Bamm“ ist großer Adventskalender

In den vergangenen zwei Jahren hatten die Kinder und Jugendlichen motivierende Worte und Sprüche an einen Weihnachtsbaum gehangen unter dem Motto „Nimm dir, was du brauchst“. Cerise Beermann berichtet: „Es war toll, dass ganz unterschiedliche Menschen den Weg zu unserem Baum gefunden haben: Schüler genauso wie Eltern oder Spaziergänger jeden Alters. Dieses Jahr kam uns dann die Idee, dass wir nicht nur Sprüche an den Tannenbaum hängen, sondern einen Adventskalender mit kleinen Aufmerksamkeiten daraus machen. Dieser wird jeden Tag mit etwas Neuem bestückt und wir sind glücklich, wenn wir damit kleine Freuden bereiten.“