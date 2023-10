Freunde & Förderer von Schloss Dyck Tango-Rhythmen im Schloss lockten die Zuhörer auf die Tanzfläche

„Im zweiten Teil wird’s ernst“, kündigte Kuperschmidt an. Nicht nur er und seine Begleiter zogen mit der Ausrüstung um, viele Besucher machten es ihm nach, und schleppten ihre Stühle mit an den Ort des weiteres Geschehens. Viel Platz blieb da nicht mehr für die Tanzfläche, auf der Tango-Rhythmen erklangen, die durchaus Interpretationen anderer Werke waren und die gelegentlich auch Klezmer-Musik durchklingen ließen. Das junge Tanzpaar, das den Tanz im Salon eröffnete, zeigte, was beim Tango möglich ist und wirkte fast schon einschüchternd auf die Tanzwilligen. Es sei „kein Tanz-Verhinderungspaar sondern ein Tanz-Animationspaar“, meinte Wienands aufmunternd, so dass sich doch noch die Tanzfläche gut füllte und neben dem Körperkontakt zum eigenen Partner auch solcher zum Nachbarpärchen nicht ausblieb.