„Ausgekohlte“ Grube bei Jüchen Tagebau-Restloch soll mit Priorität gefüllt werden

In Jüchen ist es ein Dauerthema, und auch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Tagebau-Folgelandschaften am Montagabend ploppte es wieder auf: die Verfüllung des östlichen Restlochs im Süden des Stadtgebiets. Der Zeitplan für die Verfüllung und die Kontrolle des Füllmaterials interessierte Besucher der Sitzung, denen der Ausschuss-Vorsitzende Gerd Kuska (CDU) antwortete, dass die Verfüllung definitiv bis 2030 erfolge. Er bestätigte damit Bürgermeister Harald Zillikens, der lange mit dem Bergbautreibenden verhandeln musste: „Ich habe die schriftliche Zusage von RWE, dass das Loch bis 2030 verfüllt sein soll.“