Buntes Programm am 7. März : Tag der offenen Tür im Jüchener Archiv

Jüchen Am 7. März hat die Außenstelle in der Steinstraße von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Es gibt Magazinführungen, einen Buchverkauf und mehrere Sprechstunden.

Einmal im Jahr stehen die Dokumente der Vergangenheit im Mittelpunkt. Am „Tag der Archive“ werden die Einrichtungen für Besucher geöffnet. So soll eine größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit geschaffen werden. Für die Sicherung und Bewahrung der Kulturgüter. Und um die Erforschung der Vergangenheit stärker für das Verständnis der Gegenwart zu nutzen.

Anlässlich des 10. bundesweiten Tages der Archive am 7. März stellt das Archiv im Rhein-Kreis Neuss die zwei Außenstellen in Jüchen und Grevenbroich vor und lädt zu einem Tag der offenen Tür ein. An beiden Standorten erwartet die Besucher ein Programm mit Magazinführungen, einem Buchverkauf und paläografischen Sprechstunden, in deren Rahmen die Archivmitarbeiter beim Entziffern und Begutachten alter Schriftstücke und Fotoalben helfen können.