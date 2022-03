Geselligkeitsverein Wallrath wertet Rastplätze auf : Tafeln informieren über Bachaue

Wallrath Mitglieder des Geselligkeitsvereins werteten die Rastplätze in Wallrath auf. Dort gibt es nicht nur Informationen über Fauna und Flora, sondern auch etwas zum spielen.

Die Informationstafeln, die dem Geselligkeitsverein zu verdanken sind, sind so etwas wie das i-Tüpfelchen für die Bachaue in Wallrath. Und weil das so ist, wurde das Werk, an dem viele Wallrather beteiligt waren, gebührend gefeiert. Die Mitglieder des Geselligkeitsvereins hatten an alles gedacht: Sie hatten für kühle Getränke gesorgt, und Peter Held schlüpfte wieder einmal in die Rolle des Grillmeisters.