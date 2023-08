Sportstätten in Jüchen SV Bedburdyck-Gierath erhält neues Kunstgrün

Auf neuem Kunstgrün können bald die Fußballer des SV Bedburdyck-Gierath spielen. Der Kunstrasenplatz an der Gierather Straße wird für knapp 300.000 Euro erneuert. „Wir freuen uns sehr auf den neuen Belag. Das wird unserem Verein Auftrieb und weitere Motivation geben“, ist sich Hilmar Vulter, zweiter Vorsitzender des Vereins, sicher. „Unsere B-Jugend spielt in dieser Saison in der Niederrhein-Liga. Wir freuen uns, wenn wir Mannschaften aus der Liga wie Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiß Essen bei uns auf dem erneuerten Platz begrüßen können.“ Doch noch ist es nicht so weit: Am 31. März informiert die Stadtverwaltung die Politik im Sportausschuss über die weiteren Schritte. Nicht sicher ist, ob das Projekt 2023 oder erst im kommenden Jahr realisiert werden kann.