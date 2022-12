Angebote des Seniorennetzwerks Jüchen 55plus plant Suppentreff in kalten Zeiten

Wichtig: Der Suppentreff soll keine Konkurrenz oder auch keinen Ersatz zur Jüchener Tafel und zur Lebensmittelhilfe in Hochneukirch darstellen. Bedürftige können weiterhin auf Nachweis an diesen Stellen für einen symbolischen Preis einkaufen. Den Suppentreff im Marienheim plant das Seniorennetzwerk als „ein Zeichen in einer immer kälter und härter werdenden Gesellschaft“, wie es Heinz Schneider formuliert. Und er kündigt an: „Sobald wir Grünes Licht von einem Anbieter haben, fangen wir mit dem neuen Angebot an.“ Parallel dazu laufen die Kochgruppen in Jüchen und in Hochneukirch im Seniorenprogramm ebenso weiter wie auch das allmonatliche Samstagsbüffet. Fest eingeplant ist auch ein Kaffeetrinken zum Advent, allerdings nur für Senioren.