Feuerwehr Jüchen Sturmeinsätze und Brandmeldealarm im Altenheim

Orkantief Ciarán machte sich am Donnerstag, 2. November, auch in Jüchen bemerkbar. Bereits in den frühen Morgenstunden gab es die ersten Sturmeinsätze für die Wehr. Gegen 5.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte auf die Autobahn 46 in Fahrtrichtung Heinsberg aus, um einen baum von der Fahrbahn zu ziehen. „Zum Glück herrschte so früh noch nicht viel Verkehr“, sagte Heinz-Dieter Abels, Leiter der Feuerwehr. Rund eine Stunde später mussten ein Baum auf der Gartenstraße in Hochneukirch zerkleinert und auf der L 32 am Nikolauskloster ein großer Ast von der Fahrbahn geräumt werden.