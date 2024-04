Musik und Gesang aus dem Nikolauskloster Bayrische Gesänge aus dem rheinischen Kloster

Die „Stubenmusi“ hat sich ein Ziele gesteckt. Pfingsten, das in der Region wohl wichtigste christliche Fest, wollen die fidelen Rheinländer im Hauptgottesdienst eine bayrische Messe singen und spielen. Auf der Klosterwiese, bei hoffentlich schönem Wetter, wird es dann an Publikum nicht mangeln. Hunderte von Besuchern kommen regelmäßig zu solchen Messen im Klosterpark angereist, so dass die Parkplätze selbst an der Straße vor dem Nikolauskloster nicht ausreichen.