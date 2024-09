Auf der B59 in Jüchen Streit am Straßenrand endet für einen 20-Jährigen tödlich

Bei dem getöteten Grevenbroicher soll es sich um einen ehemaligen Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt gehandelt haben. Via Facebook machten Vertreter der Diyanet-Moschee am Montagmorgen auf den Tod des 20-Jährigen aufmerksam – mit dem Hinweis, dass Datum und Uhrzeit des Beerdigungs-Gebets für den jungen Grevenbroicher über die Sozialen Medien bekannt gegeben werden sollen. Facebook-Nutzer drückten in mehr als 340 Kommentaren ihr Beileid aus und wünschten der Familie des Getöteten viel Kraft.