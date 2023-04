Workshop von Jüchener Chor „Projekt 007“ Stimmbildung mit zweifachem Grammy-Preisträger Paul Phoenix

Paul Phoenix sang schon als Knabensolist an der St. Pauls Cathedral in London. Mit neun Jahren trat er im Fernsehen und vor der königlichen Familie auf. Seit 1997 gab er als Tenor mit den „King‘s Singers“ in 17 Jahren mehr als 2000 Konzerte. Seit 2014 setzt er seine Karriere als Tenor und Stimmbildner fort.