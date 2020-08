Jüchen : Stau auf der A 46: Bagger blockiert Fahrbahn

Jüchen Auf der Autobahn 46 bei Jüchen geht zurzeit gar nichts mehr: Etwa 1000 Meter vor dem Autobahnkreuz Holz ist es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Anhänger eines Lastwagens kippte um, mitsamt eines Baggers, der darauf befestigt war. Aus dem Bagger liefen große Mengen Betriebsmittel aus.

Ab der Anschlussstelle Jüchen ist die A 46 in Richtung Heinsberg gesperrt. Die Autos stauen sich bis zur Raststätte Vierwinden. Die Feuerwehr hat eine Kradstaffel der Johanniter Unfall-Hilfe in Neuss verständigt, sie soll die Wartenden mit Getränken versorgen. Da große Mengen Hydrauliköl und Diesel ausgelaufen sind, steht die Jüchener Feuerwehr mit etwa 25 Einsatzkräften in Bereitschaft. „Die Betriebsstoffe könnten sich bei dem heißen Wetter entzünden“, sagt Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels.