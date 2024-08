Landwirtschaft in Jüchen Statt Äpfel könnten Oliven in der Stadt wachsen

Das hat auch Folgen für die Landwirtschaft in Jüchen. Zwar regt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite dazu an, regionale Produkte zu konsumieren, um die Umwelt und das Klima zu schonen. Aber wenn die Ernte nicht so gut ist, steckt derzeit meist die Witterung dahinter. „Es ist extrem feucht in diesem Jahr, und wir hatten wenige Sonnentage“, sagt Hubertus Schmitz, der im Kartoffelanbau tätig ist und die Ortsbauernschaft in Jüchen vertritt. Daher sei die Ernte generell schlecht in diesem Jahr. Dies gelte auch für einen Fünfjahresvergleich. Zwar habe Jüchen gute Böden, aber die seien extrem nass in den vergangenen Monaten.