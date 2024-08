Klettwitzer Riese kommt nach Jüchen Startschuss für den größten Windmess-Mast der Welt

Jüchen · Östlich der Autobahn 44n wird in den nächsten Wochen ein riesiger Mast errichtet. Die Anlage war bislang in Brandenburg im Einsatz und sammelte dort Daten für neuartige, höhere Windräder. Das wird auch ihre Aufgabe in Jüchen sein.

16.08.2024 , 04:50 Uhr

Bisher stand der 300-Meter-Mast in Brandenburg. In den nächsten Wochen soll er in Jüchen montiert werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Wiljo Piel