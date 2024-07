„FemPowerMentoring“ aus Jüchen Start-up doppelt für Diversitätspreis nominiert

Sorhagen selbst ist ihr Leben lang von Mentoren begleitet worden und empfand es deshalb auch als gewöhnlich. „Meine Eltern besorgten mir meinen ersten Mentor, als ich mit meiner Ausbildung anfing“, erklärt die Gründerin. Seitdem hatte sie dauerhaft Mentoren an ihrer Seite, die sie auf ihrem Karriereweg als Führungskraft in einer großen deutschen Bank und in ihrer Elternzeit unterstützten. Vor knapp drei Jahren bemerkte sie den Bedarf an Mentoring vor allem in mittleren Unternehmen und von weiblichen Angestellten. Dem wollte sie entgegenwirken und oft beruflich-benachteiligten Frauen den Zugang zu einem Netzwerk voller Erfahrungen und Wissen bieten. „Ich will die Lücke bei Mittelstandunternehmen füllen“, sagt Sorhagen. Gesagt, getan, gründete sie ihr Start-up „FemPowerMentoring“ und spezialisierte sich auf das Mentoring von Frauen in kleinen und mittleren Unternehmen.