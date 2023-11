19,4 Millionen Euro teures Strukturwandelprojekt in Jüchen Start frei für den energieautarken Baubetriebshof

Info

Das Grundstück des heutigen Bauhofs an der Wilhelmstraße in Jüchen will die Stadt nach dem Umzug in den neuen energieautarken Baubetriebshof an der Robert-Bosch-Straße vermarkten.

Der Wert des Areals an der Wilhelmstraße entspreche etwa dem Eigenanteil der Stadt für den neuen Baubetriebshof, erklärt Bürgermeister Harald Zillikens