Schule in Jüchen Stadtschulpflegschaft drängt auf schnellen Ausbau der Schulen

Die Raumfrage an den Schulen und ihr nötiger Ausbau ist eines der drängendsten Themen in Jüchen. Dies wird im Schul- und Jugendausschuss am Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr, im Haus Katz deutlich werden, in dem die Schulentwicklungsplanung und die Grundschulanmeldungen auf der Tagesordnung stehen. „Wir haben die Eltern von Schülern und Kita-Kindern gebeten, in der Sitzung Präsenz zu zeigen, um deutlich zu machen, wie wichtig die Raumfrage für uns ist, dass es handfeste Lösungen geben muss“, kündigt Christoph Hötter, Vorsitzender der Stadtschulpflegschaft, an. Auf möglichst viele Eltern hofft er, es könnte eng werden im Haus Katz.