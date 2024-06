Stadtfest in Jüchen Weit über 40 Stände bei der Sommersause

Bereits Anfang des Jahres hatte Sonnet erklärt, dass der Marktplatz „ausverkauft“ war. Das gilt nach wie vor, wenn auch zwischenzeitlich weitere Anbieter hinzugekommen sind. So kann die „Sommersause“ diesmal mit weit mehr als 40 Ständen aufwarten, die vorrangig von lokalen Akteuren besetzt werden. Darunter das Stessener Kinderhaus, das – passend zu seinem Titel als erste Fairtrade-Kita in Jüchen – fair gehandelte Waren anbieten wird. Auch die Parteien werden vertreten sein. „Wir machen Politik zum Anfassen“, sagt Sonnet. So werden sich beispielsweise die Grünen an einem Schmink-Stand um die kleinen Besucher kümmern. Auch eine Hüpfburg wird es wieder geben.