Politik in Jüchen Stadt wird wichtiger Baustein der IGA 2037

Nicht ohne Grund strebt die Stadt die Verbindung an. Der Bahnhof und der Ortsteil Jüchen-Süd sollen das Eingangstor für die Internationale Gartenausstellung (IGA) im Jahr 2037 sein. Mielchen machte bei der Sitzung deutlich, was durch die IGA für die Stadt Jüchen an Kosten zukommt. Der finanzielle Anteil der Kommune für diese Gartenschau rund um das mit Wasser befüllte Restloch des Tagebaus Garzweiler II beläuft sich nach dem jetzigen Stand auf rund 7,6 Millionen Euro – vorausgesetzt, die Fördermittel des Landes und des Bundes fließen tatsächlich so, wie vom Zweckverband gedacht und wie von den Geldgebern signalisiert wurde. „Wenn die IGA kommt, wird Jüchen ein wichtiger Baustein sein“, sagte Mielchen. Zwar werde der See dann noch nicht seine geplante Größe haben, aber man werde ihn als solchen erkennen können.