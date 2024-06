Politik in Jüchen Stadt will sich Vorverkaufsrecht im Bahnhofsviertel sichern

Jüchen · Mit einem Vorkaufsrecht will sich die Stadt Immobilien im Bahnhofsquartier sichern. Ein solches Recht verhindert die Veräußerung an Dritte, kann aber auch den Preis in die Höhe treiben, was die Kommune in Kauf nimmt.

17.06.2024 , 04:50 Uhr

Für das Gebiet rund um den Bahnhof Jüchen will sich die Stadt ein Vorkaufsrecht sichern. Foto: Sarah Kohn

Die Stadt Jüchen will im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofsquartiers ein deutliches Zeichen setzen: Unmissverständlich soll ohne sie eine Grundstücksveräußerung nicht möglich sein. Der Planungsausschuss befürwortete in seiner jüngsten Sitzung im Rathaus eine entsprechende Vorkaufssatzung für dieses Gebiet. Der Stadtrat muss in seiner Sitzung am 24. Juni der Satzung noch zustimmen. Voraussetzung für den Erlass einer Vorkaufsatzung ist die Sicherung einer geeigneten und geordneten städtebaulichen Entwicklung. Dies ist nach Ansicht der Stadtverwaltung in diesem Fall gegeben. Im Zuge des Strukturwandels unterliegt die Stadt in den kommenden Jahrzehnten großen Veränderungen: Durch die derzeit stattfindende Rekultivierung können die Flächen südlich des Bahnhaltepunktes Jüchen sukzessive wieder einer Nutzung zugeführt werden, so die Verwaltung. Im Rahmen des durch den Zweckverband Landfolge Garzweiler ausgelobten städtebaulichen Wettbewerbs Jüchen-Süd wurden die ersten Planungen für eine Wiederinanspruchnahme des Bereichs erstellt. Um die neue Quartiersentwicklung an den Stadtteil Jüchen anzubinden, wurde bereits im verabschiedeten Positionspapier „Stadt-Struktur-Wandel“ die räumliche Entwicklung des Bereichs südlich des Jüchener Bahnhofs als Handlungsauftrag formuliert. Da für eine geordnete Entwicklung und Anbindung aber der gesamte Bereich um den Bahnhaltepunkt betrachtet werden muss, wurde die Entwicklung des Bahnhofsquartiers um die Querung der Doppeltrasse Autobahn-Eisenbahn sowie die Umgestaltung des nördlichen Bereichs erweitert. Das Ziel der Vorkaufsrechtssatzung besteht darin, über den gemeindlichen Grunderwerb die Realisierung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnahme zu sichern, zu erleichtern und zu beschleunigen. Für das Satzungsgebiet beabsichtigt die Stadt Jüchen, die Flächen neu zu ordnen: Insbesondere im Bereich des Bahnhaltepunktes soll eine barrierefreie Umgestaltung erfolgen. Der Geltungsbereich der Vorkaufsrechtssatzung wurde so gewählt, dass auch Flächen, die sich nicht direkt am Bahnhaltepunkt Jüchen befinden, in die Planung mit einbezogen werden können. Dies betrifft primär das Betriebsgelände der Raiffeisen-Waren-Genossenschaft Rheinland sowie die Flächen zwischen der Doppeltrasse und der Grubenrandstraße. Dadurch soll Jüchen in der Lage sein, ein attraktives und großzügiges Bahnhofsumfeld sowie eine moderne Querung der Doppeltrasse Autobahn-Eisenbahn zu entwickeln. Das Wissen, dass die Stadt die Grundstücke unbedingt erwerben will, könnte potenzielle Eigentümer veranlassen, einen höheren Kaufpreis als üblich zu veranschlagen, wurde bei der Sitzung angemerkt. Nach Ansicht von Bürgermeister Harald Zillikens sei dieses Risiko durchaus vorhanden. Andererseits ist durch die Vorkaufssatzung ausgeschlossen, das Grundstücke in dem definierten Bereich an Dritte veräußert werden.

(kule)