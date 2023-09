Friedhöfe in Jüchen Stadt will Grabgebühren 2024 senken

Auf anderem Wege Kosten senken will die Stadt mit dem Konzept „Friedhof der Zukunft“. Mit neuen Bestattungsformen sollen die städtischen Friedhöfe attraktiver gemacht werden. Neben dem 2022 eröffneten Memoriam-Garten in Garzweiler besteht seit diesem Jahr in Bedburdyck die Möglichkeit zur Baumbestattung. Sieben Beerdigungen sind dort bereits erfolgt. Die Stadt denkt jetzt an Baumbestattungen auch auf dem Hochneukircher Friedhof. Als nächstes geplant ist eine Urnenanlage mit fünf Stelen in Gierath. Beigesetzt werden soll in einem Erd-Urnenkasten, an den Stelen werden die Namensplatten angebracht.