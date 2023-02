Fahrradverkehr in Jüchen Jüchen will fahrradfreundlich werden

Grevenbroich ist seit 2018 Mitglied, der Rhein-Kreis Neuss seit 2004, und auch Jüchen möchte in den „Club“ aufgenommen werden. Bereits 2020 hatte die Stadt den Antrag auf Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) in NRW gestellt. In diesem Jahr soll endlich die Entscheidung fallen: Im April wird eine Delegation mit bis zu einem Dutzend Fachleute von Ministerium, Bezirksregierung, der AGFS, Fahrradverbänden und anderen die Stadt auf dem Rad erkunden, um zu entschieden, ob Jüchen mit seinen knapp 30 Kilometern Radwegen „reif“ ist für die Arbeitsgemeinschaft mit derzeit 99 Mitgliedern. Einfach so gibt es die begehrte Urkunde nämlich nicht. Und die Bürgerworkshops 2022 für das in Arbeit befindliche Verkehrsentwicklungskonzept haben deutlich gemacht, dass noch einiger Handlungsbedarf besteht.