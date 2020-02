Bußgelder drohen : Stadt Jüchen weist auf Anleinpflicht für Hunde hin

Der Morgenspaziergang durch die Natur. In Jüchen soll er nach Auffassung der Stadt mit angeleintem Hund erfolgen. Foto: dpa/Ralf Zwiebler

Jüchen Die Hunde stellen nach Ansicht der Stadt unter Umständen eine Gefahr für Wildtiere und Ernteerträge dar. Auch in erlaubten Gebieten sollten Besitzer ihre Tiere nach Möglichkeit nicht frei herumlaufen lassen.

Spaziergänge in der freien Landschaft sind für Hund und Besitzer oft ein Genuss. Problematisch wird es aus Sicht der Stadt Jüchen allerdings dann, wenn das Tier von der Leine gelassen wird. „In der Regel ist den Haltern nicht bewusst, welche Störungen freilaufende Hunde hervorrufen können“, teilt die Stadt mit. Vor allem in den Setz- und Brutzeiten könne dies zu starken Störungen von Wildtieren führen. Ackerflächen und Weiden könnten außerdem erhebliche Fruchtschäden erleiden.

„Besonders in den naturnahen Bereichen der Stadt Jüchen wie zum Beispiel entlang der renaturierten Abschnitte des Jüchener Baches bei Bedburdyck, zwischen Jüchen und Garzweiler, oder dem Grüngürtel bei Otzenrath konnte in der Vergangenheit wiederholt beobachtet werden, dass nicht angeleinte Hunde die Vögel bei ihren Brutgeschäften stören“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Auch für das übrige Stadtgebiet erreichten die Verwaltung immer wieder entsprechende Hinweise. Jeder Hundehalter könne Verantwortung dafür übernehmen, dass Konflikte zwischen Haus- und Wildtieren vermieden werden.