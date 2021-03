Einstimmiger Beschluss im Jüchener Rat: : Stadt verzichtet auf die Gebühren für Außengastronomie

Die Stadt will keine Gebühren für Außengastronomie erheben. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Jüchen Der Rat beschließt einstimmig die Unterstützung heimischer Gastwirte und Restaurantbesitzer. Das bedeutet 2628 Euro weniger in der Stadtkasse.

Die Stadt wird in diesem Jahr von Gastronomen keine Gebühr für die Außengastronomie kassieren. Die entsprechende Sondernutzungsgebühr wird sie aussetzen. Der Rat beschloss bei seiner Sitzung in der Peter-Giesen-Halle einstimmig diese Regelung, durch die die Verwaltung auf Einnahmen in Höhe von 2628 Euro zugunsten der Gastronomen verzichtet.