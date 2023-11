Schulwegsicherung in Jüchen Stadt sperrt Schulzufahrt auch in Stessen

So genannte Kiss & Go-Zonen hatte die Stadt zum Schuljahresbeginn an den Grundschulstandorten eingerichtet, damit Eltern ihre Kinder dort aussteigen und die letzten Meter zu Fuß laufen lassen. Doch das Problem der „Eltern-Taxis“ ist auch trotz Kontrollen nicht im Griff. Die Stadt ergreift nach vielen Appellen und Kontrollen jetzt konsequente Maßnahmen, um „Elterntaxis“ auf Abstand zu halten: Die Verwaltung kündigt an, dass an der Lindenschule in Stessen der Stichweg zum Schuleingang morgens in der Zeit von sieben bis acht Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt wird. Betroffen sind die letzten Meter etwa ab Bachstraße Hausnummer 25. Vorbild für diese Maßnahme ist die Sperrung einer der beiden Zufahrten auf der Mühlenstraße an der Grundschule in Hochneukirch ebenfalls von 7 bis 8 Uhr. Ein solcher Schritt auch auf der anderen Seite der Mühlenstraße wird geprüft.