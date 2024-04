Schädlingsbekämpfung in Jüchen Stadt setzt Biozide gegen giftige Raupen ein

Der Eichenprozessionsspinner ist ein unauffälliger Nachtschmetterling, dessen Larven im frühen Mai schlüpfen und sechs Entwicklungsstadien durchlaufen. Sie leben in Gruppen von 20 bis 30 Tieren und gehen gemeinsam auf Nahrungssuche – deshalb der Name „Prozessionsspinner“. Sie ernähren sich hauptsächlich von Eichenblättern, was zu Kahl- oder Lichtungsfraß führt. Bei langjährigem Auftreten können die Bäume so stark geschädigt werden. Der Schaden beschränkt sich allerdings nicht nur auf Eichen. Die Larven des Eichenprozessionsspinners können auch dem Menschen etwas anhaben, so das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).