Sondertermin am 31. Juli : Stadt organisiert Impf-Aktion beim Biker-Ausstatter Polo

Sondertermin am 31. Juli

Bei Polo wird am 31. Juli mit Johnson & Johnson geimpft. Foto: Polo

Jüchen Die Stadt und die Firma Polo starten eine Sonder-Impfaktion. Beim Biker-Ausstatter wird am 31. Juli mit Johnson & Johnson geimpft. Was zu beachten ist.

(NGZ) In Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss und der Polo Motorrad und Sportswear GmbH bietet die Stadt Jüchen einen Sonder-Impftermin an. In Ergänzung zu den bereits bestehenden Angeboten haben Bürger ab dem 18. Lebensjahr die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen zu lassen. Bei diesem Impfstoff reicht nur ein Termin für eine vollständige Immunisierung.