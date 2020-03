Kein Geld vom Land : Jüchen muss bei der Spielplatzsanierung sparen

Jüchen Mit Hilfe des Landes wollte die Stadt 2020 rund 140.000 Euro investieren. Doch die Förderung blieb aus. Die Verwaltung muss mit deutlich weniger Geld auskommen.

Insgesamt sollten bis 2025 rund 240.000 Euro in die Erneuerung der Spielgeräte in Jüchen fließen. Auch diesen Zeitplan kann die Stadt nach eigenen Angaben nun nicht mehr einhalten. Der Zeitraum für die Generalüberholung müsse bis 2028 verlängert werden, „da ab dem Hauhaltsjahr 2021 nach aktuellem Haushaltsplanansatz nur 25.000 Euro für die Neuanschaffung von Spielgeräten zur Verfügung stehen“, heißt es in der Ausschussvorlage.

Übrige Am Kirchblick in Bedburdyk (Nestkorbschaukel), Denkmalstraße in Rath (Zweifachschaukel), Waat (Zweifachschaukel), Grundschule Schulstraße in Gierath (Dreifachreck), Kindertagesstätte Bachstraße in Stessen (Zweifachreck). Zudem sollen an allen Spielplätzen Schilder aufgebaut werden, auf denen die wichtigsten Informationen und Notrufnummern zu finden sind.