Vorstellung im Umwelt und Verkehrsausschuss Stadt beteiligt sich wieder an Aktionstagen für Radfahrer

Wer in Jüchen ein Fahrrad besitzt, kann sich in diesem Jahr an mehreren Veranstaltungen beteiligen, um die Region per Rad zu erkunden. Eine Liste der einzelnen Themen nahm jetzt der Umwelt- und Verkehrsausschuss zur Kenntnis. Seit mittlerweile neun Jahren ist die Stadt Jüchen beim Stadtradeln dabei. Diesmal findet das Stadtradeln vom 31. Mai bis zum 20. Juni statt. Der Spaß am Radfahren steht dabei im Vordergrund. Ziel ist es, CO 2 -Emissionen zu vermeiden, die Umwelt und das Klima zu entlasten sowie alle Jüchener mit weniger Verkehr, weniger Abgasen und weniger Lärm zu belasten.