Etatberatungen in Jüchen SPD will den Schulausbau – auch wenn es nicht ohne Steuererhöhungen geht

Ein 5,3-Millionen-Euro-Defizit klafft im Etatentwurf für 2024 – und um das drohende Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, schlägt die Verwaltung erhebliche Steueranhebungen vor. Unter erschwerten Bedingungen beriet die Fraktion, wie Norbert John erklärt. „Das Zahlenwerk ist sehr umfangreich, aber noch zu dünn. Es gibt sicher nicht nur den einen Weg zur Stabilisierung des Etats.“ So würden manche Zahlen im Entwurf aus dem Frühjahr stammen. „Und dann gibt es aktuelle Zahlen, die die Verwaltung in der Haushaltskommission genannt hat, die die Kommissionsmitglieder aber vertraulich behandeln sollen – auch gegenüber ihrer eigenen Fraktion. Wir können nicht arbeiten, wenn die Zahlen nicht offen auf dem Tisch liegen“, so John.