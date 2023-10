Parteien in Jüchen SPD startet mit der Arbeit für ihr Wahlprogramm 2025

Jüchen · Mit einem ersten Workshop im Nikolauskloster sind die Jüchener Sozialdemokraten in die Erarbeitung ihres Wahlprogramms für die Kommunalwahl 2025 eingestiegen. Norbert John, eine der beiden Vorsitzenden, nennt Beispiele, was die SPD anders machen will, wenn sie 2025 aus der Oppositionsrolle herauskommen sollte.

14.10.2023, 04:50 Uhr

Nobert John und Anna-Lisa Strohbach sind die Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Jüchen. Foto: SPD Jüchen

Von Carsten Sommerfeld

Die Sozialdemokraten gingen ins Kloster, nutzten die Ruhe in der Klosteranlage in Damm, um Vorbereitungen für die in zwei Jahren anstehende Kommunalwahl und ihr Wahlprogramm zu treffen. „Bessere Politik für Jüchen machen“, heißt die Losung der Genossen. Den Einstieg für eine strategische und inhaltliche Aufstellung für die Wahl bildete der erste Strategie-Workshop mit Mitgliedern von Ratsfraktion und Ortsverein. „Wir wollen Lösungen für aktuelle und kommende Herausforderungen finden – im engen Dialog mit Bürgern und SPD-Mitgliedern“, erklärt Norbert John, Co-Vorsitzender des Ortsvereins und Fraktionschef. „Wir finden es wenig zielführend, mit dem Finger auf die Bundesrepublik und deren Verantwortung zu weisen. Fangen wir hier in Jüchen an. Was können wir besser machen, damit unsere Stadt eine gute Zukunft hat.“ Bei der Etatklausur Anfang November will die SPD thematische Arbeitsgruppen festlegen. Weitere Workshops sollen folgen, „bei denen wir bei Bedarf Fachleute von außen einladen. In einem weiteren Schritt wollen wir die Bürger einbeziehen, um zu erfahren, wo ihnen der Schuh drückt.“ Ziel sei es, das Wahlprogramm sehr frühzeitig, Ende 2024, oder Anfang 2025, vorzulegen, „damit die Jüchener wissen, wo wir stehen“. Zu den beim Start-Workshop genannten Ideen äußert sich John noch nicht, aber er nennt Beispiele, wo die SPD Änderungsbedarf sieht: „Etwa beim sozialen Wohnungsbau.“ Zwar habe die Stadt die Genossenschaft „Jüchener Wohnen“ mitgegründet, „doch vorgestellt wurde bislang nur ein einziges Bauprojekt an der Holzer Straße, und die Wohnungen dort müssen erst noch gebaut werden.“ Überhaupt müsse für die „soziale Stadt, für Menschen, die Unterstützung brauchen“, mehr geschehen. „Kinder und Jugendliche haben bei der Ratsmehrheit und in der Verwaltung keine Lobby“, sagt John. „Bei den vergangenen Etatberatungen fand noch nicht einmal unser Antrag, 1000 Euro für ein Jugendparlament bereitzustellen, um ein Sprachrohr zu schaffen, die Zustimmung der Ratsmehrheit.“ Auch bei der Digitalisierung im Rathaus sieht er Verbesserungsbedarf, mehr Bürgerservice müsse geboten werden.

(cso-)