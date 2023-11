Neue Ressourcenschutz-Siedlung in Jüchen SPD fordert weitere Änderungen für Otzenrath-Süd

Das Besondere an der Siedlung: Sie soll mit der Hälfte an Baumaterial und Energie wie herkömmliche Baugebiete auskommen, nachhaltiger sein. Dieses Projekt sei auch der SPD wichtig, aber „der Auftrag der Politik, Alternativen zu entwickeln, ist nicht erfüllt worden. Da muss nachgebessert werden“, erklärt SPD-Fraktionschef Norbert John. „So tragen wir das nicht mit.“ Seine Kritik entzündet sich vor allem an Mehrfamilienhäusern – zweigeschossig beziehungsweise zweigeschossig plus Staffelgeschoss – an der Zufahrt von der Hofstraße in die Siedlung. „Das ist zu wuchtig und zu massiv. Diese Häuser würden die ersten sein, die man sieht, wenn man auf Otzenrath zufährt. Das passt nicht in ein dörflich geprägtes Umfeld“, sagt John, der selbst im Ort wohnt. Er übt weitere Kritik: „Die Information ist mangelhaft. Warum gibt es keine Informationsversammlung für Bürger? Sie müssen sich die Unterlagen aus dem Ratsinformationssystem mit vielen Anhängen herausholen“, sagt John. „Ein Projekt dieser Größenordnung bekommt man nicht auf dem bürokratischen Weg durch, da muss man mit den Leuten reden. Wir sprechen hier nicht über drei Reihenhäuser, sondern über bis zu 100 Wohneinheiten.“