Sommerfest in Wallrath Ein kleines Dorf feiert mit vielen Gästen

Das Zelt auf dem Spielplatz und Bolzplatz bestand aus mehreren Elementen. Ein Teil des Zeltes hatten die Wallrather von den Gierather Schützen ausgeliehen. Ein Sommerfest in einem so kleinen Ort ist immer auch ein guter Nährboden für Geschichten – Geschichten wie dieser: Ehrenpräsident Bernd Mockel schreibt gerade sein viertes Buch. In diesem Werk wird es um die Majestäten der vergangenen Jahrzehnte gehen. Dass das Zelt gut besucht war, hat auch damit zu tun, dass sich die Allrather auch anschauen, was woanders los ist und Feste in den Nachbarorten besuchen.