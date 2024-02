Eigene Abfahrt am „Tagebau-Highway“ Jüchen will weiteren Autobahn-Anschluss

Die Tagebau-Politiker in Jüchen beschäftigen sich am Montagabend im Rathaus mit dem Straßennetz der Zukunft. Sie wollen schon jetzt in die Wege leiten, dass der neue Stadtteil Jüchen-Süd, das interkommunale Gewerbegebiet mit Grevenbroich und der künftige Tagebau-Restsee eines Tages auch verkehrstechnisch gut zu erreichen sind. Teil des Plans ist ein neuer Autobahn-Anschluss: Jüchen soll an den „Tagebau-Highway“ angebunden werden, an die A 44n.