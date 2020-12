Dycker Soldatengeschichte : Wenn die Toten plötzlich Namen bekommen

Bernd Mockel recherchiert die Lebensgeschichten von Männern, die in den Ersten und Zweiten Weltkrieg zogen. Foto: Georg Salzburg (salz)/Georg Salzburg(salz)

Jüchen Autor Bernd Mockel arbeitet an der zweiten Auflage seiner Dycker Soldatenchronik“ – mit neuen Daten und zusätzlichen Erkenntnissen. Von der Erstauflage sind bereits zahlreiche Bücher verkauft wordn.

Von Kurt Lehmkuhl

Bernd Mockel ist kein Mann, der die Hände in den Schoß legt. Das Vorstellen seines Buches „Dycker Soldatenchronik“, in dem er die Schicksale von mehr als 600 Kriegstoten aus den Orten rund um Schloss Dyck mit Berichten, Erzählungen und Daten aus schrecklichen Zeiten darstellt, ist längst noch nicht das Ende von Mockels Recherchen. „Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse“, berichtet der Heimatforscher aus Wallrath.

Die Arbeit geht weiter, so auch die am Schicksal eines jungen Mannes aus Wallrath. „Was bewegt einen 18-Jährigen dazu, freiwillig in den Krieg zu ziehen?“, fragt Mockel und hält die Kopie des Wehrpasses von Michael Klerks in den Händen, die ihm das Bundesarchiv geschickt hat. „Als einziger Sohn von Wilhelm und Christina Klerks hätte er den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen können.“ Auf der Todesanzeige von Wilhelm Klerks 1951 wurde sein Sohn als „zur Zeit vermisst“ genannt. Bis zu ihrem Tod 1981 gab die Mutter die Hoffnung nicht auf, Michael könne zurück nach Wallrath kommen.

Am 22. April 1926 geboren, besuchte Klerks ab 1932 die katholische Volkschule, die er 1940 beendete, um sich zunächst für den Arbeitsdienst und danach als Soldat zu melden. Aufschlüsse über dessen Motivation fand Mockel in Schulheften, Schulbüchern und dem Schultornister von Klerks. Felix Schönauer, der das Anwesen der Familie Klerks übernommen hatte, entdeckte diese Gegenstände im Rahmen von Umbauarbeiten und überließ sie dem Heimatforscher. „Wenn man in die Hefte schaut, kann man ahnen, warum sich Michel zum Militär gemeldet hat“, berichtet Mockel. „Der Junge wurde in der Schule zu einem regimenahen und national denkenden Menschen erzogen.“

Über Michael Klerks hat Mockel inzwischen sehr viel herausgefunden. Einige Lücken sind geblieben, manche konnte er füllen. So rätselte er lange über den im ersten Weltkrieg gefallenen Hermann-Josef Schnitzler. „Damit konnte ich zunächst gar nichts anfangen“, bekennt Mockel, bis er die Lösung herausfand. In der Geburtsurkunde von 1892 war der 1916 in einem Kriegslazarett Verstorbene als Hermann-Josef Daners genannt wurden. Zwei Jahre später wurde er zu Hermann-Josef Schnitzler, nachdem er nach der Heirat seiner Eltern „legitimiert“ wurde. „Uneheliche Kinder gab es damals viele, weil Eltern, Bürgermeister oder der Pfarrer etwas gegen eine Ehe hatten“, weiß Mockel, „entweder war sie nicht standesgemäß oder sie hätte die Erbfolge verändert.“

Nach der Veröffentlichung der Soldatenchronik gelang es Mockel außerdem, die Ahnentafel der Gefallenen des zweiten Weltkriegs zu vervollständigen. „Es fehlte noch ein Bild, das des als vermisst geltenden Peter Herten.“ In einer Neuauflage des Buches wird die Ergänzung vorhanden sein. Neue Erkenntnisse hat Mockel inzwischen auch über die Kriegsgräberstätte am Nikolauskloster. Dort war auf der Gedenktafel von „fünf russischen Bürgern“ die Rede. „Mittlerweile habe ich die Namen herausfinden können“, sagt Mockel, wobei fraglich sei, ob es sich tatsächlich um fünf russische Bürger handele. „Es kann sein, dass einer ein französischer Soldat war.“