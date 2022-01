Ermittlungen in Jüchen : Sofortige Offenlage begrenzt Schaden

Ermittlungen in Jüchen

Meinung Jüchhen In die Offensive sind Rene Bamberg und Ulrich Clancett zeitnah gegangen und haben den Fall von Kindesmissbrauch sowie die laufenden Ermittlungen transparent gemacht. Dies ist der einzig richtige Weg, mit dem Thema umzugehen, das in Jüchen für Erschütterung sorgt.

Nicht erst herumlavieren, abtauchen, den Kopf in den Sand stecken oder gar nur immer das zugeben, das sich nicht mehr leugnen lässt, im Gegentei! Ihr Handeln ist einerseits von einem intelligenten Umgang mit ihrer Verantwortung geprägt, es reflektiert aber auch die Sinnhaftigkeit der Präventionsschulungen, die auch in Jüchen alle mit der Jugendarbeit Betrauten regelmäßig durchlaufen. Der Fall des ehemaligen Jugendbetreuers, der sich jetzt wegen Kindesmissbrauchs verantworten muss, ist die erste große Bewährungsprobe für diese Schulungen. Bleibt zu hoffen, dass durch die Präventionsseminare Missbrauchsfälle in den Jugendinstitutionen tatsächlich verhindert wurden. Sollten aber doch Fälle bekannt werden, dann hilft erst recht nur die sofortige Offenlage.