Schutzmaßnahmen in Jüchen : Der neue Alltag mit dem Coronavirus

Jüchen Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens sorgt sich angesichts der Lockerungen um die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln. Derweil läuft der Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung unter besonderen Vorkehrungen an.

Damit zielt er auch auf die Wiedereröffnung der Kinderspielplätze ab, die eben nicht nur von Kindern als Treffpunkt genutzt würden. Dort werde das Ordnungsamt weiterhin kontrollieren, kündigt der Bürgermeister an, der bekanntlich gemeinsam mit RWE auch die Aussichtsplattform am Tagebau in Hochneukirch hatte sperren lassen. Dort hatte sich ein Jugendtreff während der Kontaktsperre gebildet. „Die Sperrung besteht noch, wir werden in Absprache mit RWE entscheiden, ob wir sie aufheben“, sagt Zillikens. Weiterhin geschlossen bleiben auch die Bolzplätze, wohin gegen die Skateranlage wieder freigeben ist. Bolzplätze dürfen laut Zillikens ohnehin noch nicht zum Fußballspielen genutzt werden, wegen des womöglich zu nahen Körperkontaktes. So dürften auch die Jüchener Fußballvereine ihre wieder geöffneten Anlagen jetzt lediglich zum Einzel- und Konditionstraining nutzen.