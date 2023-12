Bereit für Einsätze zum Jahreswechsel Silvester auf der Feuerwache

Hochneukirch · In der Silvester-Nacht sind die Feuerwehrgerätehäuser in Hochneukirch, Jüchen und Gierath besetzt. In Hochneukirch etwa feiern Feuerwehrleute mit Partnerinnen und Partnern ins neue Jahr. Bei Alarm gibt es folglich super-kurze Ausrückezeiten.

30.12.2023 , 04:50 Uhr

Bereit für Silvester und Einsätze: Fabian Schüller, Sascha Heisters, Jonas Meuser (v.l.) und andere Feuerwehrleute verbringen den Jahreswechsel feiernd im Gerätehaus Hochneukirch – und haben bei Alarm nur wenige Meter zu den Fahrzeugen. Foto: Carsten Sommerfeld

Von Carsten Sommerfeld