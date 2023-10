Neubaugebiet in Jüchen-Hochneukirch Sieben Monate warten auf schnelles Internet

Hochneukirch · Seit März warten Vikrant Prakash und Dominic Jendrusch darauf, dass sie in ihren neuen Häusern an der Wanloer Straße endlich den Glasfaseranschluss nutzen können, auch andere seien betroffen. Bei der Telekom gebe es immer wieder andere Aussagen. Welche Probleme sie haben und was das Unternehmen jetzt sagt.

26.10.2023, 20:08 Uhr

Vikrant Prakash (l.) und Dominic Jendrusch hoffen, dass sie nach mehr als einem halben Jahr endlich ihren Glasfaseranschluss nutzen können. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Von Carsten Sommerfeld