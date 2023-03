Straßenbau in Jüchen Sieben Millionen für Straßen und Kanäle

Risse, Schlaglöcher und andere Schäden gibt es reichlich auf der Riekestraße in Jüchen. Was man mit bloßem Auge nicht sieht: Darunter sieht es keineswegs besser aus, auch die Kanäle sind alt und schadhaft, Generalerneuerung ist dringend nötig. Die Stadt wird im Quartier mit Riekestraße, am Ringofen, Königsberger und Heinrich-Lersch-Straße zunächst die Abwasserkanäle und dann die Straße erneuern. Gleichzeitig packt die Stadt an ganz anderer Stelle ein weiteres Sanierungsprojekt an. Auch die Oderstraße mit mehreren Stichstraßen in Hochneukirch erhält neue Kanäle und Fahrbahnen. Nächste Woche werden im Rathaus die Aufträge für beide Vorhaben ausgeschrieben – mit einem Gesamtvolumen von rund sieben Millionen Euro. Baustart soll im August sein. Anwohner müssen sich auf lange Bauzeiten einstellen, sie werden sich bis ins Jahr 2025 erstrecken.