Ehrung in Jüchen: SG Gierath ehrt treue Mitglieder aus ihrer Tischtennisabteilung

Ehrung in Jüchen

Höhepunkt des Abends war die Würdigung „70 Jahre Tischtennissport in der SG Gierath“, zu der Kiefer sagte: „Tischtennissport in der Region ist seit 70 Jahren sehr eng mit dem Namen Gierath verbunden, und natürlich ganz besonders auch mit dem Altverein ‚Tischtennisclub 1948 Rot-Gierath’, der 2005 in die Sportgemeinschaft RW Gierath übergegangen ist.“ Die Tischtennisabteilung gehöre mit etwa 90 Mitgliedern zu einer großen -selbstständig geführten- Abteilungen der SG Gierath. Dem aktuellen Team der Tischtennisabteilung unter Führung von Abteilungsleiter Thorsten Schoof zollte Kiefer besonderen Dank und überreichte ihm eine Ehrenurkunde.