Das Seniorennetzwerk Jüchen hofft auf jüngere Mitstreiter Von Aufgabe keine Spur – Seniorennetzwerk plant neue Projekte

Die Stadt Jüchen hat mit der Caritas bekanntlich den Vertrag für das Seniorennetzwerk wieder um zwei Jahre, also bis Ende 2025, verlängert. „Das wird auch sicherlich so weitergehen, und mir macht die Arbeit noch Spaß“, sagt Schneider, der sein Pensionsalter erst Ende 2028 erreicht haben wird. Seit 2009 gibt es das Seniorennetzwerk 55plus in Jüchen und auch in Dormagen. Weiter gehen werde auch die inzwischen gut angenommene Reihe „Älter werden in Jüchen“: „Man kann gerne noch Themenvorschläge machen, denn wir planen jetzt für 2025“, verweist Schneider auf die Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Stadtverwaltung und Anja Peltzer vom Rotkreuz-Bildungswerk. Im Frühjahr 2025 werde es wieder einige Termine für das Gedächtnistraining geben, das bisher sehr gut angenommen worden sei.