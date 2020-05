Jüchener Altenheim : Senioren-Park ermöglicht Besuche zum Muttertag

Jüchen Dass die Kontaktsperre in Altenheimen in NRW gelockert wurde, hat im Jüchener Seniorenheim für lange Arbeitstage und viel Stress gesorgt. Pünktlich zum Muttertag kann es dennoch losgehen. Das Interesse ist groß.

Was für viele Angehörige eine Erleichterung war, war für Marie Kronen zunächst einmal „Stress pur“, wie sie sagt. Pünktlich zum Muttertag am Sonntag dürfen Angehörige wieder Altenheimbewohner besuchen. Auch im Senioren-Park carpe diem, in dem Marie Kronen die Ergotherapie (Sozialer Dienst) leitet.

Aber immerhin: Mit viel Stress und langen Arbeitstagen hat es funktioniert. Ab Sonntag können Besucher an fünf „Fenstern“ ihre Angehörigen besuchen. Nach dem Auftakt sollen so immer von montags bis freitags an zwei Vormittags- und vier Nachmittagsterminen halbstündige Besuche von zwei Angehörigen pro Bewohner möglich sein. „Wir versuchen das so zu regeln, dass Sonntag oder Montag jeder einmal Besuch bekommt“, sagt Kronen. „Dann sehen wir weiter.“