Gute Laune in der Kaffeestube : Senioren aus Otzenrath feiern ihr Oktoberfest

Otzenrath Bis weit auf die Hofstraße war die gute Stimmung im evangelischen Gemeindehaus zu hören. Gute Laune herrscht dort immer, wenn einmal im Monat „Otzenrather Kaffeestube“ öffnet. Diesmal stand dieses gemütliche Treffen bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen unter dem Motto „Oktoberfest“.

Trotz des regnerischen Wetters waren mehr als 30 Gäste gekommen. Darunter auch Ilse Engels, die immer froh ist, unter Leute zu kommen, und die Seniorenangebote der evangelischen Kirchengemeinde gerne in Anspruch nimmt. „Ich bin fast immer hier, wenn mittwochs Kaffeestube ist“, sagt sie. Die Seniorin berichtet, dass sie sich über die speziell für ältere Menschen eingerichteten Angebote in Otzenrath freut. So nimmt sie auch montags an der Hocker-Gymnastik und donnerstags am Handarbeitsnachmittag teil.