Müllabfuhr in Jüchen : Seit Wochen Ärger mit dem Biomüll in Jüchen

Die Leerung der Biotonne sorgte in den vergangenen Wochen für manchen Ärger. Foto: Bretz, Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Jüchen Die Frostperiode im Februar ist längst vorbei, doch bei der Müllabfuhr waren die Folgen des Wintereinbruchs auch in den vergangenen Tagen noch zu spüren – das sorgte bei so manchem Bürger mit Bio-Tonne für Verärgerung und für Kommentare in den sozialen Medien. So mancher bleibt auf dem Grünabfall noch einige Zeit sitzen.